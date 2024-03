Hakan Ural kimdir, kaç yaşında? Hakan Ural’ın hayatı ve biyografisi

REKLAM advertisement1

Babası Selçuk Ural ile adı sık sık birlikte anılan Hakan Ural, kariyer hayatına 16 yaşında mankenlik yapmasıyla başlamıştır. Bu girişimlerden sonra yeteneği fark edilen Ural’a bazı yerlerden teklifler gelince eğitimi için Amerika’ya gitmiştir. Aktif olduğu yıllardan günümüze kadar çeşitli projelerde yer alan oyuncu 1967 doğumludur.

HAKAN URAL KİMDİR?

Arama motorlarında “Hakan Ural kimdir?” sorusu yoğun olarak sorgulanıyor. Hakan Ural, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 1967 senesinde dünyaya gelen Ural’ın babası ve annesi hiç evlenmemiştir. Selçuk Ural, Hakan Ural’ın velayetini 16 yaşından sonra almıştır. Sanatçı, bu yaşa kadar Fındıkzade’deki büyükannesinin evinde büyümüştür. Ural’ın çocukluğunda ayakkabı boyayarak, elektrikçide çalışarak ve su satarak geçimini sağladığı bilinenler arasındadır.

HAKAN URAL KAÇ YAŞINDA?

“Hakan Ural kaç yaşında?” sorusunun cevabı 57’dir. Ural, 10 Mayıs 1967’de dünyaya gelmiştir. 16 yaşında mankenlik yapan oyuncunun rol aldığı ilk yapım, 1986 yılında yayın dünyasına girmiş “Mavi Yolculuk” filmidir. Bu film ile sanat camiasında tanınan Ural, kariyer hayatına devam etmiş ve birçok yapımda bulunmuştur.

HAKAN URAL NERELİ?

Aklınızda “Hakan Ural nereli?” sorusu canlandıysa paragrafın devamını okuyarak konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 1967 doğumlu Hakan Ural’ın memleketi İstanbul’dur. Annesi Ceydan Cem, babası ise Selçuk Ural olarak bilinmektedir. Ural, 17 yaşına kadar anneannesiyle birlikte İstanbul Fındıkzade’de büyümüştür.

HAKAN URAL HAYATI

Hakan Ural hayatı 2 Ocak 1968 yılında dünyaya gelmesiyle başlamıştır. İstanbul’da dünyaya gelen sanatçı, aynı zamanda şarkıcı Selçuk Ural’ın oğludur. Şarkıcının 17 yaşına kadar babası tarafından kabul edilmediği bilinenler arasındadır. 17 yaşına basan Ural, bu yaşıyla birlikte babasının velayeti altına girmiştir. Sanatçı, ayrıca 16 yaşı itibarıyla mankenlik kariyerine adım atmıştır. O dönemlerde Yeşilçam’dan teklif almaya başlamasıyla eğitimi için Amerika’ya gitmiştir.

Hakan Ural, 19 yaşındayken Sibel Can ile evlenmiştir ve çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. Ural’ın tanınması, 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte rol aldığı “Mavi Yolculuk” filmi ile olmuştur. Ardından Harika Avcı, Serpil Çakmaklı ve Oya Aydoğan gibi isimlerle farklı projelerde yer alarak başrol oyuncusu olmuştur. Hakan Ural;

2008’de TRT 1 ekranlarında izleyiciye sunulan “İpsiz Recep” adlı dizide Mesut Akusta, Kadir İnanır ve Burcu Kara gibi isimlerle birlikte rol almıştır.

2009’da “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” isimli filmde Şafak Sezer, Ali Sürmeli ve Aydemir Akbaş ile beraber oynayarak ününü artırmıştır.

Sonraki yıllarda da birçok projede yer alan şarkıcı, Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Neler Oluyor Hayatta” adlı programda Nur Tuğba Akgül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.

2012 yılında “Araf Zamanı” isimli dizide Selin Ortaçlı, Saruhan Hünel, Kürşat Başar, Sermin Hümeriç ve Burak Sergen ile birlikte rol oynamıştır.

Sanatçı, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının anlatıldığı “Kod Adı K.O.Z. filminde rol almıştır. Bu yapımda Recep Tayyip Erdoğan’ı Cem Kurtoğlu canlandırmıştır. Söz konusu filmde ayrıca Hakan Ural ile birlikte; Yılmaz Gruda, Orhan Kılıç, Günay Musayeva, Tolga Karel ve Hazım Körmükçü gibi oyuncular da yer almıştır.

HAKAN URAL ÖZEL HAYATI

Hakan Ural, ilk evliliğini Sibel Can ile birlikte 1988 yılında yapmıştır. Bu evliliği ile genç yaşta baba olan Hakan Ural’ın Engincan ve Melisa Ural adında iki çocuğu vardır. Sibel Can ile evliliği süresince asıl mesleği emlakçılık olan Hakan Ural; Nükhet Duru, Hülya Avşar ve Sezen Aksu’nun şu an ikâmet ettiği evleri satmıştır. Sibel Can ve Hakan Ural çifti 1999 yılında boşanmıştır. Ural, ikinci evliliğini 2002 yılında tanıştığı Saray Halı’nın sahibinin torunu Ezgi Can ile yapmıştır. 2005 yılında yapılan dünya evine giren çiftin Gisella adında kızları vardır

