        Haberler Magazin Hakan Sabancı'ya ayrılık sonrası binlerce takipçi - Magazin haberleri

        Hakan Sabancı'ya ayrılık sonrası binlerce takipçi

        Hakan Sabancı, birkaç gün önce ayrıldığı Hande Erçel ile birlikte çekildikleri fotoğrafları, sosyal medya hesabından silmesiyle takipçi patlaması yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 20:20 Güncelleme: 28.08.2025 - 20:20
        Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in üç yıl süren birlikteliği geçtiğimiz günlerde sona erdi.

        Ayrılık kararının ardından Hande Erçel, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı.

        Başta; Hande Erçel ile birlikte çekildikleri fotoğrafları silmeyi tercih etmeyen Hakan Sabancı da, eski sevgilisiyle olan fotoğrafları hesabından kaldırdı. Ancak ikilinin birbirlerini hâlâ sosyal medyada takip etmeye devam ettikleri görüldü.

        Öte yandan Hakan Sabancı’nın Instagram hesabında son saatlerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Hesabına yalnızca bugün içinde 15 bin yeni takipçi eklendi ve bu artışın hızla devam ettiği gözlendi.

        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı

