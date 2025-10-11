Hakan Sabancı'nın, Tuba Büyüküstün sessizliği
Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ile ilişkilerini noktalayan Hakan Sabancı, sosyal medyada Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesiyle ilgili sorulara yanıt vermedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hakan Sabancı, geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de görüntülendi.
Arkadaşlarıyla yemek yiyen Sabancı, ardından bir gece kulübüne geçti. Hande Erçel ile aşklarını noktalayan Sabancı, gazetecilerin sorularına yalnızca; "Teşekkür ederim" diyerek, yanıt verdi.
Sabancı, Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafını beğenip, ardından beğenisini geri çekmesiyle ilgili sorulara da; "Teşekkürler" şeklinde karşılık verdi.