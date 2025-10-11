Habertürk
        Haberler Magazin Hakan Sabancı'nın, Tuba Büyüküstün sessizliği

        Hakan Sabancı'nın, Tuba Büyüküstün sessizliği

        Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ile ilişkilerini noktalayan Hakan Sabancı, sosyal medyada Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesiyle ilgili sorulara yanıt vermedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 08:50 Güncelleme: 11.10.2025 - 09:48
        Hakan'nın, Tuba sessizliği
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hakan Sabancı, geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de görüntülendi.

        Arkadaşlarıyla yemek yiyen Sabancı, ardından bir gece kulübüne geçti. Hande Erçel ile aşklarını noktalayan Sabancı, gazetecilerin sorularına yalnızca; "Teşekkür ederim" diyerek, yanıt verdi.

        Sabancı, Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafını beğenip, ardından beğenisini geri çekmesiyle ilgili sorulara da; "Teşekkürler" şeklinde karşılık verdi.

