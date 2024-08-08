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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Hakan Reçber, Paris 2024'te çeyrek finalde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Hakan Reçber, Paris 2024'te çeyrek finalde!

        Milli tekvandocu Hakan Reçber, 68 kilo son 16 turunda Burkina Fasolu İbrahim Maiga'yı 2-0 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:46
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        Hakan Reçber çeyrek finalde!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber çeyrek finale yükseldi.

        68 kilo son 16 turunda Burkina Fasolu İbrahim Maiga ile karşılaşan Hakan Reçber, rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

        Hakan, çeyrek final maçında bugün TSİ 16.58'de Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.

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