Hakan Reçber, Paris 2024'te çeyrek finalde!
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 68 kilo son 16 turunda Burkina Fasolu İbrahim Maiga'yı 2-0 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Giriş: 08.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:46
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocumuz Hakan Reçber çeyrek finale yükseldi.
68 kilo son 16 turunda Burkina Fasolu İbrahim Maiga ile karşılaşan Hakan Reçber, rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.
Hakan, çeyrek final maçında bugün TSİ 16.58'de Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.
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