"MERKEZİN HEP AİLE VE SEVGİ OLSUN"



Bende çok emeği var Bülent dedem... Küçüklüğümde beni çok gezdirdi, eğlendirdi, benimle çok ilgilendi, enerjisi ile hep mutlu etti. Şu fotoğrafta dedemin sana sevgiyle baktığı gibi ben de sana bakacağım, sen de çocuklarına, torunlarına bakarsın inşallah canım kızım. Merkezin hep aile ve sevgi olsun.