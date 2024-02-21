Hakan Çalhanoğlu performansıyla İtalya'da şaşkınlık yarattı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter ile Atletico Madrid karşı karşıya gelirken Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalya'da şaşkınlık yarattı
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Inter galibiyeti ile tamamlandı.
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Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken, maçta gösterdiği performans ile İtalya'da eleştiri yağmuruna tutuldu.
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İtalya'nın tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'ta Çalhanoğlu'nun performansı değerlendirilirken şu ifadeler kullandıldı:
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"Atletico Madrid karşısında sezon boyunca hiç yapmadığı hataları yaptı. Şutları, pasları, top kontrolü... İlk yarıda tam 8 top kaybı yaptı ve Hakan normalde böyle bir oyuncu değil"
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"Rakip takımda Koke'nin varlığı bahane olarak gösterilemez çünkü birbirlerinden uzak oynadılar."
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2021-22 sezonunun başında Milan'dan ayrılarak Inter'e imzayı atan Hakan Çalhanoğlu, mavi siyahlı forma ile toplamda çıktığı 125 maçta 23 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.
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