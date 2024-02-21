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        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu performansıyla İtalya'da şaşkınlık yarattı - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu performansıyla İtalya'da şaşkınlık yarattı

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter ile Atletico Madrid karşı karşıya gelirken Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalya'da şaşkınlık yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:38
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Inter galibiyeti ile tamamlandı.

        • 2

          Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken, maçta gösterdiği performans ile İtalya'da eleştiri yağmuruna tutuldu.

        • 3

          İtalya'nın tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'ta Çalhanoğlu'nun performansı değerlendirilirken şu ifadeler kullandıldı:

        • 4

          "Atletico Madrid karşısında sezon boyunca hiç yapmadığı hataları yaptı. Şutları, pasları, top kontrolü... İlk yarıda tam 8 top kaybı yaptı ve Hakan normalde böyle bir oyuncu değil"

        • 5

          "Rakip takımda Koke'nin varlığı bahane olarak gösterilemez çünkü birbirlerinden uzak oynadılar."

        • 6

          2021-22 sezonunun başında Milan'dan ayrılarak Inter'e imzayı atan Hakan Çalhanoğlu, mavi siyahlı forma ile toplamda çıktığı 125 maçta 23 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.

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