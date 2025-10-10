Habertürk
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3

        Hakan Çalhanoğlu'nun A Milli Takım'la 100. maçına çıkacak

        A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yıldız isim, Bulgaristan mücadelesinde süre aldığı takdirde A Milli Takım tarihinde 'dalya' diyen 6. futbolcu olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:33
        Hakan Çalhanoğlu'nun 100. maç heyecanı
        A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında forma giymesi durumunda A Milli Futbol Takımı'nda 100. maçına çıkacak.

        Ay-yıldızlıların 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile oynadığı 2014 Dünya Kupası grup eleme müsabakasında ilk kez milli formayı giyen Çalhanoğlu, geride kalan 99 karşılaşmada da 21 kez rakip fileleri havalandırdı.

        100 MAÇA ÇIKAN 6. MİLLİ FUTBOLCU OLACAK

        31 yaşındaki futbolcu, görev alırsa A Milli Takımı'nda 100 maç oynayan 6. futbolcu olacak.

        Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı kariyerinde 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı.

        Habertürk Anasayfa