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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hakan Çalhanoğlu: Kaçırma ihtimalim yok - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Kaçırma ihtimalim yok

        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İzlanda'ya karşı alınan galibiyet ve yaşanılan penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 00:31 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:31
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        "Penaltıyı kaçırma ihtimalim yok"
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        A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İzlanda galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

        Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok iyi performans gösterdik. 90 dakika rakibi oynatmamaya çalıştık. Aklım hala penaltıda, kaydığım için üzgünüm. Büyük konuşmak istemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok o yüzden ikinci penaltıda da sorumluluğu almak istedim." dedi.

        Zor bir maç olduğunu söyleyen kaptan, "Zordu bizim için, zor şartlarda güzel bir performans sergiledik. Herkes çok iyiydi. Sonuna kadar mücadele ettik. Karakterimizi sahaya yansıttık. Bu en önemlisiydi." diye konuştu.

        Başarılı futbolcu, "Kazanacağımızdan emindim. Oyunun başlangıcında belliydi, çok istedik, bir ilki yapmak istedik. Bizim için güzel oldu. Geri dönüşümüz güzel olacak. En önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.

        Hakan Çalhanoğlu ayrıca, "Penaltılarda hızımı ayarlarım. Orada kaydım. İkincide de biraz daha kaleciye bakarak vurdum, kayıyor ama dediğim gibi ikinci penaltıyı atınca çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

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