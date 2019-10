A Milli Takımımız'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta golümüzün asistini yapan Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Hakan, karşılaşmayla ilgili "Bugün kahraman takımımızdı. 90 dakika mücadele ettik, hiçbir zaman pes etmedik. Golü yedikten sonra ayakta durduk. 1-0 geri düşüp Fransa'ya karşı oynamak zor. İlk yarı hocanın farklı düşünceleriyle daha defansif oynadık. 2. yarı daha da özgüven geldi. 1-1 bizim için çok iyi. Şu anda bir adım öndeyiz" dedi.

Maç sonu röportaj yapmak isteyen gazetecilerin yaklaşımına da tepki gösteren Çalhanoğlu, "İtalyanlar hemen politikaya bağladı konuyu. Politika ayrı, futbol ayrı. Bizim ülkemiz hep böyle, biz ayaktayız, hiçbir zaman yıkılmayız. Birbirimize her zaman, her şekilde yardıcmı oluruz. Bugünkü sergilediğimiz performans çok iyiydi" ifadelerini kullandı. Hakan, asist ile ilgili ise "Gol öncesi Merih geldi ve ağabey, ikinci direğe at dedi. Sonra Kaan'ı gördüm ve iyi bir orta yaptığımı düşünüyorum" cevabını verdi.