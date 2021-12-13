Hakan Çalhanoğlu, Inter'i liderliğe taşıdı!

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, evinde Cagliari'yi konuk etti.

Rakibin 4-0 mağlup eden ev sahibi takım liderliğe yükseldi.

Inter'e 3 puanı getiren goller 29', 68 Lautaro Martinez, 51' Alexis Sanchez ve 66. dakikada Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. İlk golün asistini yapan milli futbolcu ligde 5 asiste ulaştı.

Serie A'da kasım ayının futbolcusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, gol sayısını ise 6'ya çıkardı.

Simone Inzaghi'nin ekibi üst üste 5. galibiyetini elde etti.