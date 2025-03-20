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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz Dünya Kupası! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz Dünya Kupası!

        UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Türkiye, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, A Milli Futbol Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:56 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:56
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        "Hedefimiz Dünya Kupası!"
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        A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Ligi'ne yükselmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

        Türkiye'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederek, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun zaman sonra İstanbul'da oynadığımız için çok mutluyuz. Bizi buraya geldiler, desteklediler. Biz de onlara bu galibiyeti hediye ettik. Bunu başardık, 3-1 iyi bir skor. Ama daha henüz bir şey bitmedi. Önümüzdeki maç çok önemli. İki gün sonra yine onlarla oynayacağız. Şimdi çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. Çünkü 72 saat dinlenmek için az bir süre. Önemli bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

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        "ARDA BİZE GELSİN OYNASIN"

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in transferde adının İtalyan ekibi Inter ile anılmasıyla ilgili bir soruya milli futbolcu, "Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum." diye konuştu.

        "HER GELENİ KUCAKLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Tecrübeli futbolcularla genç oyuncuların takımda bütünlük oluşturduğunu anlatan 31 yaşındaki orta saha, "Ağabeyi değil de kardeş gibiyiz. Biz her geleni kucaklamaya çalışıyoruz. Sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de yaptığımız gibi Deniz'i tebrik ediyorum. İlk maçına çıktı. Bize ilerleyen zamanlarda çok yardımcı olacak. Çok sevdiğim kaliteli bir forvet. Aynı zamanda Oğuz Aydın müthiş bir maç çıkardı. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün sahada gösterdiler. Genç oyunculara ağabey değil de kardeş gibi davranmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öncelikli hedeflerinin Macaristan ile oynanacak ikinci maç olduğunun altını çizen Hakan Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası ama daha oraya odaklanmadık. Tabii ki kafamızın bir kenarında bu var ama şu anki maçlar bizim için daha önemli. Çünkü A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra tabii ki Dünya Kupası elemelerine odaklanacağız. Daha zamanımız var. Şimdiki hedef sadece A Ligi'ne geçmek."

        Milli takım kampındaki arkadaşlık ortamına ilişkin de konuşan tecrübeli futbolcu, "Kampta olduğumuz zaman güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ki maçlara bakarak dikkat ediyoruz. Biz de daha çok keyif almaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta biz de insanız. Uzun zaman sonra bir araya geldiğimiz zaman mutlu olmaya çalışıyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

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