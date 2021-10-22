"BENSU NE DERSE O"



Bensu Soral ile evliliklerini kurtarmaya çalışan Hakan Baş, ayrılık haberleriyle ilgili soruları yanıtladı. Kötü günlerden geçtiklerini ve her evlilikte böyle şeyler yaşanabileceğini söyleyen Baş, "Şu an olumlu mu, olumsuz mu?" ilerliyor sorusuna, "Bensu ne derse o!" yanıtını verdi.