Hakan Altun kimdir, kaç yaşında? Hakan Altun'un hayatı ve biyografisi

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Şarkılar Bizi Söyler programıyla birlikte ekranları süsleyen sanatçı, arabesksin yıldızları arasında anılmaktadır. Unutulmaz şarkılara imza atan Hakan Altun, gerek katıldığı televizyon programlarıyla gerekse çıkardığı albümlerle gündeme gelmektedir. Hakan Altun kaç yaşında, Hakan Altun kimdir, Hakan Altun nereli, Hakan Altun hayatı ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

Hakan Altun Kaç Yaşında?

13 Ağustos 1972 tarihinde doğan Hakan Altun 51 yaşındadır.

Hakan Altun Kimdir?

Meral Altun ve Arap Hasan lakaplı eski futbolcu Hasan Altun’un oğlu, aslen Siirtli olan Hafız Zeki Altun'un torunudur. 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansı tamamladı.

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1992-1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı'na bağlı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda ud sanatçısı olarak görev yaptı. 1998 yılında askerlik vazifesini Ankara’da ifâ etti.

Hakan Altun, 1998 yılında Hakan başlıklı ilk albümünü çıkardı. İlk albümünün çıkış şarkısı olan Hani Bekleyecektin ile üne kavuştu. Yine 1998 yılında, arkadaşları Ayşe ve Aykut ile birlikte Aykut Hakan Ayşe adıyla bir grup oluşturdu. Bu topluluk, 2 yıl sonra dağıldı.

Hakan Altun, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Teşhisten sonra yaklaşık 12 yıldır beyninde bir tümörle yaşadığı ortaya çıktı.

2021 yılından itibaren Kanal D'de de Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler adlı televizyon programını sunmaya başladı.

Hakan Altun Nereli?

13 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Altun aslen Siirtlidir

Hakan Altun Hayatı

Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun’un oğludur. İlkokulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi. İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.

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1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara’da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi var.

Hakan Altun’un Sağlık Durumu

2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra 12 yıl beyin tümörü ile yaşadığı öğrenildi. Bir süre hastanede tedavi gören Hakan Altun, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi." dedi.

Hakan Altun’un Albümleri

1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. Daha sonra 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdular. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir. 17 Mart 2002'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı.

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Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. İkinci klibi ise "Aşkıma Son Şarkım"dır. Üçüncü klibi ise "Nefesimsin"dir. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. İkinci klibi ise "Kördüğüm"dür. Üçüncü klibi ise "Ayrılık Olmasaydı"idi. Dördüncü klibi ise "Fenalardayım"dır. 7 Ocak 2005'te "Hediye" adlı beşinci albümünü çıkardı. 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adlı altıncı albümünü çıkardı. Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı. 21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan Aşk Lütfen Gel albümünü çıkardı.

Hakan Altun Şarkıları

Hakan (1999) (Bay Müzik)

Ağlamak Yok Yüreğim (2000) (Sindoma Müzik)

Nefesimsin (2002) (Sindoma Müzik/Bora Müzik)

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003) (Esen Müzik)

Hediye (2005) (Esen Müzik)

Küstüm Aşklara (2006) (Esen Müzik)

Aşk, Ayrılık ve Adam (2007) (Esen Müzik)

Aklın Bende Kalmasın (2008) (Çınar Müzik)

Tercihimdir (2010) (Çınar Müzik)

Senden Sonrası (2012) (Esen Müzik)

Dedemin İlahileri (2014) (Esen Müzik)

Aşk Lütfen Gel (2015) (Poll Production)

Konu: Aşk (2017) (Poll Production)

Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018) (Poll Production)

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