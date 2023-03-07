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Hakan Altun ile Tuncay Şanlı'dan ziyaret

Şarkıcı Hakan Altun ve Fenerbahçeli emekli futbolcu Tuncay Şanlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı kurtulan ve İstanbul'da tedavileri devam eden çocukları ziyaret etti

Giriş: 07.03.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Hakan Altun ile Tuncay Şanlı'dan ziyaret - Magazin haberleri
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Hakan Altun ile Tuncay Şanlı, tüm Türkiye’yi sarsan deprem felaketlerinin ardından yaraları sarmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Altun ve Tuncay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı olarak kurtulan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyarette bulundu.

"DEPREMZEDE 5 AİLEYİ MİSAFİR ETMEK İSTİYORUZ"

Öte yandan Hakan Altun, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 5 depremzede aileyi misafir edeceğini açıklamıştı. Altun, konuyla ilgili, "Gerçekten çok zor bir acı bu. Siirtli bir anne babanın evladı olarak kız kardeşim ve annemle beraber 5 aileyi, 5 tane eşyalı evde 1 yıl boyunca misafir etmek istiyoruz. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Acılar hepimizin acısı, yaralar hepimizin yarası ama zaman yaralarımızı sarma vakti... Siz de bir aileye destek olabilirsiniz" şeklinde konuşmuştu.

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