Hailey Bieber: Yüzümde botoks yok

Hailey Bieber, yüzüne yaptırdığı işlemler hakkında konuştu. 28 yaşındaki ünlü model, katıldığı bir podcast yayınında, yaptırdığı güzellik işlemlerini anlatırken yüzüne botoks yaptırmadığını açıkladı. Bieber; "Çene eklemi rahatsızlığım dışında botoks yaptırmıyorum, yüzümde de botoks yok" dedi.

"30'lu yaşlarıma kadar botoks yaptırmayacağıma dair kendime söz verdim" diyen ünlü model; "O yaşa geldiğimde, yaptırmak isteyip istemediğime bakacağım" ifadesini kullandı.

REKLAM advertisement1

Hailey Bieber, yüzüne hiçbir şekilde kırışıklık giderici enjeksiyon yaptırmamış olan annesi Kennya Baldwin'in yolunu izleyebileceğini söylerken; "Annem cildine hiçbir şey yapmıyor ve inanılmaz görünüyor" dedi.

REKLAM

Yüzündeki kozmetik uygulamaları anlatan Hailey Bieber; "PRP'yi çok seviyorum. Mikroiğneleme ile PRP yapmayı seviyorum" dedi. PRP, kişinin vücudundan küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemine deniyor. Bieber da "Kanınızı alıyorlar ve temelde ısıtıp soğutuyorlar, kanınız bir nevi jel kıvamına geliyor. Sonra enjekte ediyorsunuz. Ben de bunu yaptım ve bayıldım. Gülümseme çizgilerime enjekte ettim. Gözlerimin altına enjekte ettim" diye anlattı.

Hailey Bieber, maddenin kendi vücudundan olması nedeniyle, diğer birçok enjeksiyonun aksine güvenebileceğini de sözlerine ekledi. PRF enjeksiyonları hakkında; "Bunu yılda birkaç kez yapıyorum" diyen Hailey Bieber; "Daha önce de hafif lazerler yaptırdım ama hepsi bu" diye ekledi.