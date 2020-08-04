Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan Baldwin, şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçmişimin bana bir süre işkence ettiği zamanlar oldu. Düşüncelerim, kararlarım, geçmişim bana resmen işkence etti. O dönemde bir şeyden utanç duyduğumda oldukça farklı bir süreçten geçiyordum.

Gece yatağıma yattığımda, 'Aman Tanrım, 17 yaşımda neden öyle yaptım?' diye düşünüp, dururdum. 23 yaşında evli bir kadın olmama rağmen bunları düşünüp duruyordum.