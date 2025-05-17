Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın 25. yıl dönümünde sarı-kırmızılı futbolseverlerle buluştu.

Eski Rumen futbolcular, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (GSYİAD) RAMS Park'ta düzenlediği "GSYİAD Talks" etkinliğine katıldı.

Gheorghe Hagi, UEFA Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Sadece benim için değil Galatasaray ve bütün Türkiye için özel bir gündü. Hepimiz mutluyduk, Galatasaray mutluydu. Avrupa'da bunun gibi özel bir kupayı kazanmak muazzam bir şeydi. Türkiye'den bir ekibin kupayı kazanmış olması, muazzam bir şeydi. Bu kupa için sadece oyuncular değil yönetimden başlayarak Florya'daki çalışanlara kadar herkes emek sarf etti. Bu kupa hepimizin kupasıdır. O kadar güçlü bir takım olduk ki milli takıma 13 oyuncu Galatasaray'dan gitmişti. Çok güçlü bir ekipti. Hiçbir şey tesadüf değildi. 4-5 yıl çalışarak, emek sarf ederek başarıya ulaştık." diye konuştu.

🎙️ Gheorghe Hagi: UEFA Kupası'nı Türkiye'den bir takımın kazanması muazzam bir şeydi. 17 Mayıs 2000 tarihi sadece benim için değil, Galatasaray ve tüm Türkiye için özel bir gündü. pic.twitter.com/xEJvzA2xsl — HT Spor (@HTSpor) May 17, 2025

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Kopenhag'daki finalde gördüğü kırmızı kart sonrası kalan süreyi nasıl takip ettiğine yönelik soruyu eski Rumen yıldız, "Herhangi bir taraftar gibi izledim ama bizi kimsenin durduramayacağına emindim. Galatasaray'ın cesareti vardı. Ekip muhteşemdi." şeklinde yanıtladı.

"BU KADAR ÖNEMLİ BİR ŞEY YAPINCA KENDİNİ ÇOK GÜÇLÜ HİSSEDİYORSUN"

Gheorghe Hagi, kupayı getiren penaltının ardından yaşadığı hisleri şöyle anlattı:

"Mutluluk, sevinç hissettim. Avrupa'nın en iyisi olmak, bir ülkeyi sevindirmek, mutlu etmek... Bu oyunu taraftarlar için oynuyoruz. Onlar çok heyecan koyuyorlar bu işe. Dolu dolu yaşadık. Çok sevinçliydik. Böyle olunca kendini çok güçlü hissediyorsun. Aynı zamanda sözleşmemde Avrupa'da kupa kazanmak üzerine bir madde vardı. O yüzden çok para kazandık. Sözleşmeye imza atınca bu kupayı kazanacağız dedik. Galatasaray daha önce yarı final oynamıştı, final de oynamak gerekiyordu. İstek varsa, iyi bir şekilde çalışırsan, çok iyi bir yönetimin, çok iyi personelin varsa ve her şey senin arkandan giderse bir kez daha neden olmasın. Kupa kazandığın zaman en iyisi oluyorsun, tarih yazıyorsun. Bütün dünya bu anı, bütün bir ülkeyi sevindirdiğini hatırlayacak. Bunun için çalışıyorsun, fedakarlık yapıyorsun. Bu kadar önemli bir şey yapınca kendini çok güçlü hissediyorsun."