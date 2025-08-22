Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Süper Lig'e geliyor!
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yolunda...
Trendyol Süper Lig'de birçok takımın teknik direktörlüğünü yapan Marius Sumudica, efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin Fatih Karagümrük'e transfer olacağını açıkladı.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığı habere göre Marius Sumudica, Ianis Hagi'nin Fatih Karagümrük'e transfer olacağını duyurdu.
Habere göre Karagümrük, Ianis Hagi'ye 1 milyon Euro'nun üzerinde maaş ve bir sonraki transferinden bonus ödemeye hazır.
Rangers ile sözleşmesini tamamlayan Ianis Hagi an itibarıyla boşta.