Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus’un farklı bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti...

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."