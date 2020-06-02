Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların gündeminde. Ramazan Bayramı'nda 4 gün süreyle tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz haftasonu da 15 şehirde uygulanmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar haberimizde.

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 6 - 7 HAZİRAN

Türkiye'de 1 Haziran itibari ile pek çok alanda normalleşme adımları atıldı. Seyahat yasakları kaldırıldı. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasakları devam ediyor. En son 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının bu haftasonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama geldi.

EN SON SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta geçtiğimiz haftasonu 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Yapılan açıklamalara göre, pazar günü olan saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlar, dışarı çıkarak yürüyüş yapabilecek. 18 yaş altı çocuklar ise Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.