Haftanın son günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdumuzun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde beklenen hava sıcaklığının, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA
MARMARA: Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile gece saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE: Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam güneyi yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, Batı Akdeniz'in batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, batısı yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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