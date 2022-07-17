Haftanın son günü 9 ile haritalı uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Sivas, Tokat ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Samsun'un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Samsun’un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli (30-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı bulutlu, Bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun’un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, akşamdan itibaren 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Saros Körfezi 3 ila 5; Orta ve Güney Ege'de kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi kuzeyden 4 ila 6, geceden itibaren 7; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam kıyıları kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 0,75 m; Görüş: İyi.