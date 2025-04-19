Haftanın Kitapları

YAŞAM VE YARATICILIK ÜZERİNE 12 NOTA

(Quincy Jones)



Dünyanın sayılı müzisyenlerinden, prodüktörlerinden ve akıl hocalarından biri olan Quincy Jones, Epsilon Yayınları'ndan çıkan Yaşam ve Yaratıcılık Üzerine 12 Nota adlı kitabında yaratıcılık, yaşam ve mükemmellik arayışı üzerine düşüncelerini samimi bir dille ortaya koyuyor. Başarılı ve çok ödüllü bir müzisyen olmasının yanı sıra hayatı sonuna kadar kucaklayan bir öğretmen de olan Jones, müzikle yoğrulmuş yaşamını, karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklar karşısındaki direncini tüm yalınlığıyla gözler önüne seriyor. Her bölümü bir notayla adlandırılan bu kitapta, 12 notaya karşılık 12 unutulmaz yaşam dersi okurları bekliyor. Hayatın bir melodi gibi akıp gittiğini, kimi zaman güçlü bir akor, kimi zaman derin bir sessizlik olduğunu ancak her zaman cesaretle başlaması gerektiğini keşfederken, Quincy Jones'un büyüleyici yolculuğuna tanıklık edecek ve onunla birlikte hayatın 12 notasını keşfedeceksiniz. Özellikle yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşanların başucu kitabı olmaya aday Yaşam ve Yaratıcılık Üzerine 12 Nota'da herkes için bir şeyler var.