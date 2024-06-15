Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
BUNU Bİ' DÜŞÜN
(Chuck Palahniuk)
Anekdotlar ,yol hikâyeleri, dokunaklı methiyeler ve çok daha fazlasıyla bezeli Bunu Bi’ Düşün, Chuck Palahniuk’in hikâyelere ve hikâyecilere, kitaplara ve kitapçılara, yazarlara ve okurlara hitaben yazdığı zekâ, bilgi ve duygu yüklü bir aşk mektubu. Düşbaz kitaplar'dan çıkan, çetin okurlara ve çağdaş kurmacanın bıçak sırtında yazmaya dair canlı bir tefekkür sunan Bunu Bi’ Düşün, her yazarın alet çantasına ve her okurun koleksiyonuna mükemmel bir katkı aynı zamanda. Palahniuk, kurmacanın gücünü ve hikâye anlatma sanatını incelediği bu büyüleyici eserde bizleri yazarlık yaşamının perde arkasına götürüyor.
- 2
İNSANLARIN EN GİZLİ HATIRASI
(Mohamed Mbougar Sarr)
Senegalli genç yazar Mohamed Mbougar Sarr'ın 2021 yılında; orijinal adıyla La plus secrète mémoire des hommes olarak yayımlanan İnsanların En Gizli Haritası romanı, Şirin Erkan Leitao'nun Fransızca aslından çevirisiyle Türkçeleştirilerek Everest Yayınları'ndan çıktı. Sarr'ın, yayımlandığı dönemde hızlıca geniş kesimlere yayılan ve yoğun ilgiye mazhar olan romanı, 2021 yılında Fransızca edebiyat alanındaki en önemli ödüllerden Prix Goncourt'a layık görüldü. Edebi üretkenliği güçlü bir hafıza ve anlatıyla buluşturan İnsanların En Gizli Hatırası, birbiriyle bağlantılı hikâyelerin farklı coğrafyalar ve zamanlar arasındaki geçişlerini okurlara sunuyor. Senegal ve Fransa'nın tarihini sömürge ve sömürge sonrası dönem bağlamında; edebiyat, siyaset ve kimlik unsurları üzerinden inceleyen roman, edebi gücünün yanı sıra tarihsel niteliği ve düşünsel derinliğiyle de başarılı bir kitap olarak öne çıkıyor.
- 3
BİR ÇATIŞMA
(Patrick Süskind)
Tüm dünyada Koku romanıyla tanınan, günümüz Alman edebiyatının en saygın yazarlarından Patrick Süskind’in Üç Buçuk Öykü kitabındaki öykülerden biri olan Bir Çatışma, mizahla şiirselliği ustalıkla birleştiren Fransız çizer Sempé’nin eşsiz çizimleriyle Can Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Paris’teki Lüksemburg Bahçeleri’nde usta yaşlı satranç oyuncusuyla kimsenin tanımadığı amatör genç oyuncunun girdiği heyecan ve gerilim dolu müsabaka giderek “bir çatışma”ya dönüşür. Oyunu kazanmak için kıran kırana mücadele eden oyunculardan hangisinin şahının düşeceği merak konusudur. Kimse dillendirmese de aslında herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı “bir savaştır” bu… Hangi öldürücü hamlenin zaferi getireceği ise kitabın sonunda saklıd...
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- 4
SOSYOLOJİK BAKIŞ
(Harold Garfinkel)
VakıfBank Kültür Yayınları’nIn insan ve toplum kitaplığı, ünlü sosyolog Harold Garfinkel’in yazdığı, Barış Arpaç’ın Türkçe’ye çevirdiği Sosyolojik Bakış adlı kitabıyla genişlemeye devam ediyor. Kitap, Garfinkel’in Amerikan Akademisi’nde yürütülen sosyoloji çalışmalarına getirdiği sistemli eleştirilerin ilki olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 1954’te ünlü “etnometodoloji” terimini de icat eden Garfinkel’in sonraki kuşak sosyologları etkileyecek olan etnometodoloji teriminin kaynakları da “Sosyolojik Bakış” da yer alıyor.
- 5
DÖNÜYOR ZAMAN
(Gürsel Korat)
Gürsel Korat, 1994 yılında başladığı 'Kapadokya Dörtlüsü' yolculuğunu Everest Yayınları'ndan çıkan Dönüyor Zaman ile tamamladı. Kapadokya'nın tarihsel gerçekliğini ve somut olgularını gerçekçi bir yaklaşımla ve edebi anlatımla harmanlayan usta yazar, Dönüyor Zaman ile bölge üzerine yazılmış en özgün eserlerden birini daha ortaya koyuyor. Kapadokya'yı coğrafi bir meta olarak kullanmayı tercih etmeyen; bilakis edebi bir figüre dönüştüren Korat, dörtlünün son kitabıyla Orta Çağ'dan yirminci yüzyıl ortalarına uzanan yolculuğun seyrinin hızlı bir biçimde tersine dönüşünü tarihsel gerçekliklere dayalı güçlü bir kurgu ile ele alıyor. Dönüyor Zaman; Yunan İç Savaşı'ndan nüfus mübadelesine, Kapadokya'daki yerel etkileşimlerden Türk-Yunan ilişkilerine kadar pek çok tarihsel unsura vurgu yapması ile başyapıt niteliği taşıyan bir serinin tamamlayıcısı olarak dikkat çekiyor.
- 6
SAHNEDEKİ MADUN
(Duygu Kankaytsın)
Yazar ve şair Duygu Kankaytsın’ın doktora çalışmasına dayanan Sahnedeki Madun: Çağdaş Batı Tiyatrosu’nda Oryantalizm adlı kitabı, Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Sahnedeki Madun’un odağını, günümüz düşünce dünyasında ve sanatında oryantalist algının sorgulanması ve yeniden üretilmesi oluşturuyor. Tiyatro oyunlarını, Foucault’nun bilgi-iktidar söylemi ve Edward Said’in oryantalist bakışının ışığında, geniş perspektifiyle mercek altına alan Kankaytsın, uzun yılların emeği sonucunda ortaya çıkan çalışmasıyla bu alandaki araştırmalara önemli bir katkıda bulunuyor.
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- 7
İLK AŞK
(İvan Turgenyev)
Uluslararası üne erişen ilk Rus yazar İvan Turgenyev’in kaleme aldığı ve yazarın kişisel yaşamından belirgin izler taşıyan İlk Aşk, Can Yayınları Kısa Klasikler serisinde çıktı. İlk aşk deneyimi ve yürek parçalayan bir gerçeğin keşfiyle kırılan romantik hayaller üzerine unutulmaz bir öykü olan eser, Rus edebiyatının en ünlü aşk hikâyelerinden biri olma özelliğinde. Turgenyev’in, 21 yaşında bir genç kadınla 16 yaşında bir çocuğun aşk hikâyesini kaleme aldığı kitap, 19. yüzyıl Rusya'sının gücünü kaybetmekte olan aristokrat çevresinde geçiyor. Gençlik heyecanı, ilk aşk deneyimi ve romantik hayallerin kırılganlığı üstüne unutulmaz bir uzun öykü olan eser aynı zamanda yazarın kişisel yaşamından belirgin izler taşıyor.