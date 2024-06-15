Haftanın Kitapları

BUNU Bİ' DÜŞÜN

(Chuck Palahniuk)



Anekdotlar ,yol hikâyeleri, dokunaklı methiyeler ve çok daha fazlasıyla bezeli Bunu Bi’ Düşün, Chuck Palahniuk’in hikâyelere ve hikâyecilere, kitaplara ve kitapçılara, yazarlara ve okurlara hitaben yazdığı zekâ, bilgi ve duygu yüklü bir aşk mektubu. Düşbaz kitaplar'dan çıkan, çetin okurlara ve çağdaş kurmacanın bıçak sırtında yazmaya dair canlı bir tefekkür sunan Bunu Bi’ Düşün, her yazarın alet çantasına ve her okurun koleksiyonuna mükemmel bir katkı aynı zamanda. Palahniuk, kurmacanın gücünü ve hikâye anlatma sanatını incelediği bu büyüleyici eserde bizleri yazarlık yaşamının perde arkasına götürüyor.