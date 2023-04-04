Haftanın Kitapları

AGATHA CHRISTIE-HAYATIN ORTASINDA ÖLÜMÜN İÇİNDEYİZ

(Ayşe Ayhan Demir)

Destek Yayınları Biyografi Serisi’nin yeni kitabı polisiye edebiyatının kraliçesi Agatha Christie’yi anlatıyor! Ayşe Ayhan Demir kitapta okurları, dünyada İncil’den ve Shakespeare’in eserlerinden sonra kitapları en çok satan yazar unvanını elinde bulunduran polisiye yazarı Christie'nin bilinenlerinden ziyade, gizemlerinin içinde seyahate çıkarıyor. Pek çok okur için çocuk ve gençlik kitaplarından yetişkin kitaplarına geçişte köprü olan, Hercule Poirot ve Bayan Marple gibi yarattığı karakterler hepimizin aklında derin iz bırakan Agatha Christie’nin başkahraman olduğu hikaye unutulmaz bir deneyim vaadediyor.