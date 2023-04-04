Haftanın Kitapları

TANRI, İNSAN, HAYVAN, MAKİNE
(Meghan O’Gieblyn)
Believer Kitap Ödüllü Meghan O’Gieblyn'nin, Los Angeles Times Bilim ve Teknoloji Kitap Ödülü Finalisti kitabı 'Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine’ Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu. O’Gieblyn kitapta felsefi bir titizlik, sağlam bir entelektüel kavrayış, özgünlük ve ironiyle hayatın anlamını yeni baştan sorguluyor. Sürekli ve takıntılı olarak dünyayı aslında sahip olmadığı bir yaşamla “efsunlamamızı” anlatıyor. 'Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine' modern çağın çılgınlığıyla koyulduğumuz yolda kaybolmamamız için kaleme alınmış ufuk açıcı bir rehber.