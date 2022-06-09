Haftalarca kapanmıştı: Şanghay'da yeniden panik!

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Çin en büyük şehri Şanghay'da haftalardır uygulanan koronavirüs kısıtlamaları henüz kaldırılmışken, belli bölgelere yeniden kısıtlamalar getirildi.

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2.7 milyon nüfuslu Minhang bölgesi yeniden karantinaya alındı, bölgede toplu test yapılacak. Bölgede yaşayan kişiler "yakın takip" altına alınacak ve evlerinde çıkmaları yasaklanacak. Yetkililer tüm testler yapıldığını kapanmanın sona ereceğini duyurdu.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da karara tepki gösteren kullanıcılar, "Bu ne zaman bitecek?", "Sadece normal olmak istiyorum" yorumunda bulundu.

26 milyona yakın Şanghay kentinde mart ayından bu yana uygulanan tam kapanma geçen hafta hafiflemişti.

SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açmıştı.