Hafta sonunda eğlenceden uzak durduk

02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerimizin Esed rejiminin hava saldırısında şehit edilmesi Türkiye'yi yasa boğdu.
34 askerimizin şehit edilmesinin ardından birçok eğlence faaliyeti ya iptal edildi ya da ileri bir tarihe ertelendi.
Şehitlerimizin acısı sinema salonlarına da yansıdı. İzleyici sayısında bir önceki hafta sonuna oranla büyük düşüş yasandı.
* 28 Şubat - 1 Mart arasında 10 yeni film gösterime girdi.
* Toplam 40 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda toplam izleyici sayısı 684.467 olurken toplam hasılat 12.626.932 ₺ olarak gerçekleşti.
* Bir önceki hafta sonuna oranla toplam izleyici sayısında % 29, toplam hasılatta ise % 27.6 azalma gerçekleşti.
* Hafta sonunda 205.810 kişiyle en çok 'Bayi Toplantısı' için bilet kesildi.
* Hafta sonunda en az izlenen filmler ise 19'ar kişiyle 'Tavşan Jojo' ile 'Mühr- ü Cin' oldu.
BAYİ TOPLANTISI (2. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 205.810
Hafta Sonu Hasılat: 3.386.270 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 725.089
Toplam Hasılat: 13.241.950 ₺
ELTİLERİN SAVAŞI (5. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 172.044
Hafta Sonu Hasılat: 3.169.659 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 3.324.853
Toplam Hasılat: 58.276.456 ₺
KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI: MANDALİNA'NIN GÜNLÜĞÜ (AÇILIŞ)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 95.235
Hafta Sonu Hasılat: 1.670.316 ₺
KİRPİ SONİC (3. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 38.926
Hafta Sonu Hasılat: 701.198 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 277.472
Toplam Hasılat: 4.975.100 ₺
GÖRÜNMEZ ADAM (AÇILIŞ)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 37.081
Hafta Sonu Hasılat: 764.771 ₺
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!