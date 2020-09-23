Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26 - 27 Eylül'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları vatandaşların gündeminde. Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu özellikle Nisan ve Mayıs aylarında pek çok ilde haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Son günlerde açıklanan yeni vaka sayılarında artış olunca, vatandaşlar yeniden sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği ile ilgili sorular sormaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olup olmadığı soruldu. İşte "haftasonu sokağa çıkma yasağı" iddiaları ile ilgili son durum...



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının artmasına bağlı olarak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir önerisinin olup olmadığı ve bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine, dünyada sokağa çıkma yasağına benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini söyledi.

Bakan Koca ‘Türkiye için de şu an sokağa çıkma gibi bir yasağın söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da şu an öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. İnsandan insana geçen bu virüsün yakın temasla geçtiğini bildiğimiz için maske ve mesafeyi çok söylüyoruz ve hep de tekrara düşüyoruz ama bu bulaşın önlenmesinin en kestirme yolu, mesafe ve mesafeyi koruyamadığımız noktada maske.’ dedi.