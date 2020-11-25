Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemin öne çıkan konularının arasında yer alıyor. Türkiye'de vaka sayılarındaki artış tedbirlerin artırılmasını da beraberinde getirdi. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ikinci uygulama, 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.