HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat çevreleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.