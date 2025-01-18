Hafta sonu hava nasıl olacak? 19 Ocak Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir ve diğer illerde hava nasıl?
Hafta sonu plan yapan vatandaşlar hava durumu raporunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumunu kamuoyuna duyuruyor. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Peki 19 Ocak Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir ve diğer illerde hava nasıl?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 18 Ocak ve hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İşte güncel hava durumu raporu
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
18-19 Ocak hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
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ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
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SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu