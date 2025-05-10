Meteoroloji'den uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Mayıs ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonuna doğru yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Pazar günü için plan yapanlar, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 10-11 Mayıs Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
- 1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu yurt genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hafta boyu normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarına inecek. İşte 10-11 Mayıs Meteoroloji ile hava durumu raporu...
- 2
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak.
Yağışlı sistemle beraber sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik düşüş yaşanacak. Şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer de 1 ila 2 derece altına inecek.
- 3
Bugün hava çoğunlukla parçalı bulutlu geçecek ve iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışlar görülebilecek. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar yaşanacak. Bu yağışlar yer yer kuvvetli görülecek. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağış geçişleri görülecek.
Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yağış bekleniyor. 11 Mayıs Pazar günü ise yağışlı havanın doğuya doğru hareket edeceği tahmin ediliyor.
-
- 4
Pazar günü ise yağışların Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin tamamında ve İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle batı ve orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.
- 5
İSTANBUL 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- 6
-
- 7