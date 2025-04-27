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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 27 NİSAN 2025: Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 27 Nisan 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bir süredir düşüş yaşayan altın yatay seyrediyor. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 100 lira, çeyrek altın ise 6 bin 703 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 07:51 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:05
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