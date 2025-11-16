Habertürk
        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 16 KASIM 2025: Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Kasım Pazar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 16 Kasım 2025 Pazar günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve ABD'li teknoloji şirketlerindeki satıcılı seyrin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Geçen hafta ABD tahvil piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan yükselişle haftayı yüzde 4,15 seviyesinden tamamladı. Altının ons fiyatı ise haftalık bazda yüzde 2,01 artışla 4 bin 85 dolardan kapandı. İşte 16 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 10:12 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:12
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
