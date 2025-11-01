Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 1 KASIM 2025: Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları 1 Kasım 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 1 Kasım 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki faiz indirimlerini tamamlamış olabileceğine yönelik beklentiler ile bazı önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları sonrası negatif bir seyir izliyor. Altının onsu, 4 bin 4 dolar seviyesinde haftayı kapattı. Yurt içi piyasalarda dolar kuru ve ons altından etkilenen gram altın ise 5 bin 400 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 1 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 01.11.2025 - 09:22 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:22
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
