Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka nişanda karşılıklı oynadı
Hafsanur Sancaktutan, ablasının nişanına sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte katıldı
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift; Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, ilişkilerini sorunsuz olarak sürdürüyor.
Birlikte tatillere çıkan ikili, son olarak Hafsanur Sancaktutan’ın ailesiyle bir araya geldi. Sancaktutan, ablası Edanur Sancaktutan’ın nişanına sevgilisi Kubilay Aka ile katıldı.
Hafsanur Sancaktutan, başlangıçta tek başına horon çekti.
Kısa süre sonra Kubilay Aka sevgilisine eşlik ederek birlikte piste karşılıklı oyun oynadı ve eğlenceli anlar yaşadı.
Fotoğraflar: X, Instagram