Hafsanur Sancaktutan, asansörü böyle kullanıyormuş
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, asansörde bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Sancaktutan, asansörü böyle kullanıyormuş dedirtti
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'Dünyayla Benim Aramda', 'Gülperi', 'Aşk Ağlatır', 'Son Yaz', 'Darmaduman' ve 'Ya Çok Seversen' gibi projelerde rol almış Hafsanur Sancaktutan, asansörde verdiği pozlarla dikkat çekti.
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24 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, asansörde bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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günlerde kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmış ve çift el ele objektiflere yakalanmıştı.
Fotoğraflar: Instagram
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