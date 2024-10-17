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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Bursa'da aynı yönde seyir halinde olan hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:42
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        Hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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        Kaza, dün Bursa'nın İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

        Dün saat 15.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nden Akgül Sokak'a dönüş yapan 58 yaşındaki Sabahattin T'nin kullandığı hafriyat kamyonu ile aynı yönde seyir eden 18 yaşındaki Baran Kayabaşı'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosikletli Baran Kayabaş, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kayabaşı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç motosikletli kaldırıldığı hastanede dün gece yaşamını yitirdi.

        Kamyon şoförü gözaltına alınırken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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