Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

30. AVRUPA YAKASI

6 sezon süren dizi 2004 – 2009 yılları arasında ekranlarda yer aldı. Dizinin senaristliğini Sinan Çetin ve Gülse Birsel üstlenmişti. Durum komedisi olan dizi sevenleri tarafından sıkı bir şekilde takip edilerek izleniyordu. Başrollerinde Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın gibi oyuncular yer almıştı.