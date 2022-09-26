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Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

Bir zamanlar ekranların gözdesi olan unutulmaz 30 Türk dizisi!

Bir zamanlar ekranların gözdesi olan unutulmaz dizileri sizler için derledik. Günümüzde yer alan dizilere nispeten daha sıcak ve sevgi dolu dizilerin yer aldığı liste sizleri nostalji bir geziye çıkarmaya hazırlanıyor. İşte geçmişte severek izlenilen 30 Türk dizisi…

26.09.2022 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • 1.EKMEK TEKNESİ

    2002- 2005 yılları arasında çekilen dizinin yapımcısı Osman Sınav’dır. Kuzguncuk’ta çekilen dizi 106. Bölümden sonra ekranlara veda etmiştir. Ekmek teknesi aile başından geçen komedi ve dram türünde olayları konu alıyordu.  Başrollerinde Savaş Dinçel, Hasan Kaçan, Esin Civangil, Ekin Türkmen gibi oyuncular yer alıyordu.

  • 2. KAVAK YELLERİ

    2007 – 2011 yılları arasında çekilen gençlik dizisi ABD televizyon dizisi Dawson’s Creek’in uyarlamasıdır. Başrollerinde Pelin Karahan, İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Dağhan Külegeç yer almıştır.

  • 3. YAPRAK DÖKÜMÜ

    2006 – 2010 yılları arasında yayınlanan dizi Reşat Nuri Güntekin’in romanından uyarlanmıştır. Başrollerinde Halil Ergün, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Fahriye Evcen gibi oyuncular yer almıştır.

  • 4. LEYLA İLE MECNUN

    2011- 2013  yılları arasında yayımlanan komedi dizisi 2021 yılında EXXEN platformuna geçmiştir. Dizinin başrollerinde Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Ezgi Asaroğlu yer almıştır.

  • 5. BEHZAT Ç.

    2010 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 2013 yılında Star TV’de yayınlanırken daha sonra 2019 yılında Blu TV’ye geçmiştir. Polisiye konulu dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, Nejat İşler gibi oyuncular yer almaktadır.

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