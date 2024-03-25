YAPILIŞI:

Soğanlarınızı küçük küçük doğradıktan sonra derin bir tencereye sıvı yağ ile birlikte soğanlarınızı koyup kavurun. İçerisine önceden yıkadığınız mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ardından suyunu ilave edin ve çorbanın kaynamasını bekleyin. Kaynadığında ocağın altını kısıp tencerenin kapağını kapatın.

Bu aşamada ayrı bir tencere içerisinde sıvı yağ ile salçayı kavurun. Daha sonra nane, pul biber, karabiber ve biraz su ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz bu sosu pişen çorbanızın üzerine dökün. Çorbanızı 5 dakika daha pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!