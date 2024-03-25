Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Hafif ve sağlıklı alternatif arayanlar için: Ramazan'ın on beşinci gününde hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü

        Ramazan'ın 15. gününde hazırlayabileceğiniz hafif ve sağlıklı iftar menüsü

        Ramazan ayının yarısını geride bıraktığımız bugünde de iftar sofralarında lezzet şöleni devam ediyor. Haberimizde akşam için pişirebileceğiniz sağlıklı alternatifleri derledik. İşte, sizin için Ramazan'ın 15. gününde hazırlayabileceğiniz menü önerisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugünle birlikte Ramazan ayını yarılamış bulunmaktayız. Her gün yapılan güzel yemeklerin yanı sıra bazen daha hafif ve sağlıklı alternatiflere ihtiyaç duyanlar için bir menü hazırladık. İşte, Ramazan'ın 15. günü için yapabileceğiniz örnek iftar menüsüne dair detaylar...

        • 2

          EZOGELİN ÇORBASI

          MALZEMELER:

          2 çorba kaşığı kırmızı mercimek

          2 çorba kaşığı bulgur

          2 çorba kaşığı pirinç

          1 orta boy kuru soğan

          1 Yemek kaşığı biber salçası

          Yarım çay bardağı sıvı yağ

          5 su bardağı su (İsteğe bağlı et suyu ekleyebilirsiniz)

          1 tatlı kaşığı kuru nane

          1 tatlı kaşığı pul biber

          1 çay kaşığı karabiber

          1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılabilir)

        • 3

          YAPILIŞI:

          Soğanlarınızı küçük küçük doğradıktan sonra derin bir tencereye sıvı yağ ile birlikte soğanlarınızı koyup kavurun. İçerisine önceden yıkadığınız mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ardından suyunu ilave edin ve çorbanın kaynamasını bekleyin. Kaynadığında ocağın altını kısıp tencerenin kapağını kapatın.

          Bu aşamada ayrı bir tencere içerisinde sıvı yağ ile salçayı kavurun. Daha sonra nane, pul biber, karabiber ve biraz su ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz bu sosu pişen çorbanızın üzerine dökün. Çorbanızı 5 dakika daha pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 4

          FIRINDA LEVREK

          MALZEMELER:

          1 adet levrek (temizlenmiş)

          Yarım çay bardağı zeytinyağı

          1 limon (ince dilimlenmiş)

          3 diş sarımsak (isteğe bağlı, doğranmış)

          Damak tadınıza göre tuz, karabiber ve toz pul biber

          Taze biberiye veya maydanoz (üzerini süslemek için)

        • 5

          YAPILIŞI:

          Levreği bir kaba alıp iyice yıkadıktan sonra suyunu süzün. Ardından balığın iç ve dış kısmını tuz ve karabiberle iyice ovun. Bu aşamada sosunu yapabilirsiniz. Bir kase alın ve zeytinyağını, limon suyunu, doğranmış sarımsağı, tuzu, karabiberi ve pul biberi karıştırın. Levreğinizi hazırladığınız sosun içine koyun. Eğer bütün olarak pişirecekseniz, balığın içine de bu sosu sürebilirsiniz.

          Buzdolabında en az yarım saat kadar marine edin. Marine olan levreğinizi çıkartıp yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine kalan sostan dökün. Fırında kontrollü bir şekilde 30-40 dakika kadar pişirin. Balığın eti beyazlayıp kolayca ayrıldığında pişmiş hale gelir, pişen levreğinizi fırından çıkartıp maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 6

          FIRINDA BEBEK PATATES

          MALZEMELER:

          30 adet bebek patates (kişi sayınıza göre azaltabilirsiniz)

          4 yemek kaşığı zeytinyağı

          Yarım limonun suyu

          1 çay kaşığı kekik

          1 çay kaşığı karabiber

          2 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılıp azaltılabilir)

          1 çay kaşığı toz kırmızı biber

          Parmesan peyniri ya da kaşar peyniri (üzeri için)

        • 7

          YAPILIŞI:

          Bebek patateslerinizi yıkayıp ortadan ikiye bölün. Ardından derin bir tencereye alıp suda haşlayın. İçerisine tuzunu ekleyin ve kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha pişirip altını kapatın. Soğuması için sudan çıkartın ve kenara alın. Bu aşamada sosunu yapabilirsiniz: Zeytinyağını, limon suyunu, kaşarı ve baharatlarını karıştırın.

          Daha sonra patateslerinizi bu sosla birleştirin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye iç kısımları tabana gelecek şekilde dizin. (Bu sırada isterseniz bardakla biraz bastırıp dağıtabilirsiniz.) İsterseniz üzeri için ekstra sarımsak tozu ve kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Dizdiğiniz patatesleri fırında 220 derecede 30 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 8

          NARLI ROKA SALATASI

          MALZEMELER:

          1 adet nar

          1 demet roka

          2 dilim tulum peyniri

          1 avuç ceviz

          SOSU İÇİN:

          Yarım limon

          Yarım çay bardağı zeytinyağı

          2 yemek kaşığı nar ekşisi

          İsteğe bağlı balzamik sirke ve tuz

        • 9

          YAPILIŞI:

          Cevizi gelişigüzel doğrayıp bir tavada zeytinyağıyla kavurun. Bu sırada rokayı elinizle parçalara ayırıp servis tabağına alın. Daha sonra tulum peynirini parçalara ayırıp rokanın üzerine serpin.

          Cevizleri de ilave ettikten sonra salatayı hafifçe karıştırın. Bu aşamada sızma zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve sirkeyle bir sos hazırlayın ve salatayla harmanlayın. Üzerine ayıkladığınız narları ilave ederek servis tabağınıza alıp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 10

          FIRINDA TAHİN HELVASI

          MALZEMELER:

          350 gram tahinli helva (istediğiniz herhangi bir çeşidi)

          1 yemek kaşığı limon suyu

          1 çay bardağı süt

          1,5 tatlı kaşığı tereyağı

        • 11

          YAPILIŞI:

          Helvanızı küp küp doğrayın ve derin bir kabın içerisine alın. Üzerine sütünü, oda sıcaklığındaki tereyağını ve limon suyunu ilave edin. Bir çatal yardımıyla hepsini ezin ya da blenderden geçirin.

          Hazırladığınız karışımı, küçük güveç ya da ısıya dayanıklı kapların içerisine paylaştırın. (İsterseniz tek bir tane büyük yuvarlak bir güveç kabında da pişirebilirsiniz.) 190 derecede ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Habertürk Anasayfa