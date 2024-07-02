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        Haberler Gündem Güncel Hafif ticari araç tankere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Hafif ticari araç tankere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç tankere arkadan çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:33
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        Kütahya'da İbrahim Akbınar (67) idaresindeki hafif ticari araç, Kütahya-Uşak çevre yolundaki Buğday Pazarı Kavşağı'nda aynı yönde giden Ö.A'nın kullandığı tankere arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Akbınar ile araçtaki Kazım (82) ve Münire Kocabıyık (78), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÇİFT KURTARILAMADI

        Yaralılardan Kazım ve eşi Münire Kocabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü Akbınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        #trafik kazası
        #Kütahya
        #ölümlü kaza haberleri
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