Hafif ticari araç emniyetin bahçesine uçtu
Tokat'ta, kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Giriş: 10.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:55
Tokat'ta 63 yaşındaki Ebubekir Sezer idaresindeki hafif ticari araç, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten Tokat-Niksar kara yolu Uzunburun mevkisinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine düştü.
Kazada sürücü yaralandı.
Sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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