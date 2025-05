Hadise sitem etti: Bu aralar üzerime çok geliniyor

Şarkıcı Hadise, dansı ve sahnede giymeyi tercih ettiği kostümleri hakkında yapılan eleştirilere karşılık verdi.

Bir konseri esnasında konuyla ilgili konuşan ve kendisini dinlemeye gelenlerle dertleşen şarkıcı, "Siz de sosyal medyayı takip ediyorsanız her yerden bir saldırı var" dedi.

"BENİ ASLA ALAŞAĞI EDEMEZSİN"

Hadise, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Göz önünde olunca tabii ki eleştiriler olacak. Biliyorsunuz herkes bizi beğenmek zorunda değil. Herkes her şarkımızı, her kıyafetimizi pohpohlamak zorunda da değil ama bu aralar bir fena üstüme geliyorlar. Ama bil bakalım ne oldu? Beni asla alaşağı edemezsin. Dansıma, özgür konuşmama, seksi olmama laf geliyor. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız ama sadece güçlü olan hayatta kalır ve evet, ben çok güçlüyüm. Teşekkür ediyorum.