"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"



Oyuncu Seda Bakan da yakın arkadaşı Hadise’yi doğum gününde yalnız bırakmadı. Doğum sonrası oldukça zayıfladığı görünen Seda Bakan, anneliğin güzel gittiğini belirterek, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Her şey çok güzel gidiyor. Çok şükür. Şu an televizyon için bir şey düşünmüyorum. Belki birkaç ay sonra bir şeyler olabilir" şeklinde konuştu.