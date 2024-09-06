Hadise'nin Venedik günlüğü

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Venedik Film Festivali, gördüğü ilgi nedeniyle festivalle eş zamanlı olarak birçok firmanın özel davetine de ev sahipliği yapıyor.

Birçok Türk ünlü de o davetlerde yer alıyor.

O ünlülerden biri de Hadise oldu.

Hadise, özel davetlerden birine katılmak için gittiği Venedik'te İtalya'nın bu ünlü ikonik kentinde gondolla kanalları doyasıya gezdi. REKLAM Bizimkilerin Venedik halleri Haberi Görüntüle