Hadise'nin Venedik günlüğü
Hadise, Venedik Film Festivali ile eş zamanlı düzenlenen bir davete katılmak üzere İtalya'nın ikonik kentine gitti
Giriş: 06.09.2024 - 09:15 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:15
Venedik Film Festivali, gördüğü ilgi nedeniyle festivalle eş zamanlı olarak birçok firmanın özel davetine de ev sahipliği yapıyor.
Birçok Türk ünlü de o davetlerde yer alıyor.
O ünlülerden biri de Hadise oldu.
Hadise, özel davetlerden birine katılmak için gittiği Venedik'te İtalya'nın bu ünlü ikonik kentinde gondolla kanalları doyasıya gezdi.
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