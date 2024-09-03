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        Haberler Magazin Bizimkilerin Venedik halleri - Magazin haberleri

        Bizimkilerin Venedik halleri

        Bu yıl 81'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin ana yarışmasında Türk filmi bulunmuyor. 3 Türk filmi; festivalin resmî yan bölümü olan 'Ufuklar'da yer alıyor. Her yıl olduğu gibi birçok ünlü oyuncu Venedik'te düzenlenen çeşitli organizasyon ve verilen davetler için ikonik kentin yolunu tuttu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.09.2024 - 12:08 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:20
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        Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali, 1932'de 'Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica' adıyla başladı.

        O tarihten bu yana her yıl ağustos sonu ya da eylül başında Venedik'te düzenlenen Venedik Film Festivali, dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Özge Özacar

        Yarışan filmlerden ve dünyaca ünlü sinemacıların katılımından dolayı Venedik Film Festivali'nin prestiji, her yıl biraz daha artıyor.

        Dilan Çiçek Deniz

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        Hal böyle olunca da sinema dışı birçok firma, festivalle eş zamanlı olarak Venedik'te organizasyonlar düzenleyip davetler veriyor. Amaç; birçok ülkeden medya mensuplarının Venedik'te olması nedeniyle dikkatlerin İtalya'nın bu tarihi kentinin üzerine çevrilmesi.

        Bu nedenle birçok ünlü oyuncumuz Venedik'in yolunu tuttu. Çeşitli firmaların davet ve organizasyonu için Özge Özacar, Aslı Turanlı ve Dilan Çiçek Deniz, Venedik'e gitti.

        Aslı Turanlı

        Bu yıl Venedik Film Festivali'nde yarışan bir Türk filmi bulunmuyor. Festivalin ana yarışma dışındaki önemli kategorilerinden olan 'Ufuklar'da ise 3 Türk filmi gösterildi / gösterilecek. O filmler; Murat Fıratoğlu’nun; "Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri", Türker Süer’in; 'Gecenin Kıyısı' ve Cansu Baydar’ın; 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış'...

        'Neredeyse Kesinlikle Yanlış'

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        #Venedik Film Festivali
        #özge özacar
        #Dilan Çiçek Deniz
        #Aslı Turanlı

        BURÇLAR

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