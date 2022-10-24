Hadise'nin yaş günü pastasının eşini Seda Sayan da kesmiş!

O PASTANIN EŞİNİ SEDA DA KESTİ!



Hadise'nin doğum gününden bir gün sonra aynı pasta bu kez de Seda Sayan'ın katıldığı bir kutlama etkinliğinde ortaya çıktı. Sayan, eşi Çağlar Ökten ve yakın dostları Safiye Soyman ve Faik Öztürk eşliğinde pastayı kesti.