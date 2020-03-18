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Bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan popçu Hadise'nin halası hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Hadise, üzüntüsünü dile getirdi.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evde kendisini karantinaya alan Hadise, "Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" ifadelerini kullandı.

İşte Hadise'nin o paylaşımı:

Halam... Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, 'ikinci anne' dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an.

Takipçileri ise Hadise'ye başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 98'e çıktığını açıkladı. Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok etkinlik ise iptal edildi.