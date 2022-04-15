"ÇOK HEYECANLIYIM!"

Özel hayatı ile ilgili soruları da geçiştiren ünlü isim, "İş konuşalım..." diyerek, projelerinden bahsetti.

3 şarkı ile yaza girmeyi planladığını ifade eden Hadise, "Murda ile şarkımız hazır. Klibimizi çekeceğiz. Burak Yeter ile şarkımızı bitiriyoruz. Onun dışında Ersay Üner’den bir şarkı geliyor. Çok heyecanlıyım. Güzel projeler var, deli gibi çalışıyoruz." şeklinde konuştu.