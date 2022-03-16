Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcun bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık.

Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır.

Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz. Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz.